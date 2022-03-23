Netflix удалил свое приложение в App Store и Google Play в России

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3 марта Netflix приостановил работу над российскими оригинальными проектами. В их числе сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, «Петля» с Александром Петровым, «Ничего особенного» с Юрием Борисовым и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук.

6 марта Netflix объявил о временном прекращении работы сервиса в России. Причиной этому стали события на Украине.

Незадолго до этого стриминг отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, вещание которых с 1 марта стало обязательным.