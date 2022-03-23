Ставка по программе льготной ипотеки вырастет до 12%

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет с 7 до 12%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Также сумма кредита на жилье для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области увеличится с 3 млн до 12 млн рублей. Для остальных регионов — до 6 млн рублей.

«Будем смотреть, как эта программа заработает, и при необходимости будем ее корректировать», — отметил Хуснуллин.

Владимир Путин на совещании с правительством России уточнил, что ставки по семейной (6%), сельской (3%) и дальневосточной (2%) ипотеке будут сохранены.

«Нужно добиться того, чтобы на жилищный рынок выходили новые объекты, а наши семьи, наши граждане имели реальную возможность приобрести жилье, в том числе с помощью ипотеки», — добавил президент.