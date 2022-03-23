Россия и Украина провели два обмена военнопленными

Россия и Украина провели уже два обмена военнопленными. Об этом заявила официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ в связи с заявлениями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — сказала она.

Когда произошли обмены и сколько человек удалось обменять, Захарова не уточнила.

21 марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о первом успешном обмене пленными. Девять российских военных обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Омбудсмен заявила, что передала Красному Кресту 500 карточек на военнопленных, которых РФ готова передать Украине. 19 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что в стране находятся 562 российских военнопленных.