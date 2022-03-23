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Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

Семён Гудошников
Сегодня в 17:19

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на совещании Владимира Путина с членами правительства о мерах поддержки экономики. Вот главное.


  • Платежи по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки ЦБ, останутся на прежнем уровне.
  • Если доходы снизились на 30%, граждане смогут обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул.
  • Предприятия малого бизнеса смогут перенести уплату налога на полгода.
  • Центрами занятости смогут воспользоваться не только безработные, но и люди, находящиеся под риском увольнения.
  • На территории Евразийского экономического союза лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли увеличен до 1000 евро.
  • Лекарства и медицинские изделия станет легче регистрировать и покупать. При их закупке будут субсидировать процентные ставки по кредитам.
  • В российский регистр переведены сотни самолетов зарубежного производства.
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. Владимир Путин поддержал предложение.
  • Большая часть инициатив правительства (а их около 200) по поддержке экономики должна заработать до конца марта.
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