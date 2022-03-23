Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал на совещании Владимира Путина с членами правительства о мерах поддержки экономики. Вот главное.
- Платежи по ипотеке, оформленной до повышения ключевой ставки ЦБ, останутся на прежнем уровне.
- Если доходы снизились на 30%, граждане смогут обратиться в банки за предоставлением кредитных каникул.
- Предприятия малого бизнеса смогут перенести уплату налога на полгода.
- Центрами занятости смогут воспользоваться не только безработные, но и люди, находящиеся под риском увольнения.
- На территории Евразийского экономического союза лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли увеличен до 1000 евро.
- Лекарства и медицинские изделия станет легче регистрировать и покупать. При их закупке будут субсидировать процентные ставки по кредитам.
- В российский регистр переведены сотни самолетов зарубежного производства.
- Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12%. Владимир Путин поддержал предложение.
- Большая часть инициатив правительства (а их около 200) по поддержке экономики должна заработать до конца марта.