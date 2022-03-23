Мосбиржа откроется 24 марта. Торговать можно будет только 33 акциями

24 марта после почти месячного перерыва возобновятся торги на Московской бирже. Можно будет торговать 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), сообщило РИА «Новости» в Центробанке.

По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж (шортов). Проводиться торги будут с 10.00 до 14.00 по московскому времени в обычном режиме.

Мосбиржа не возобновляла торги на фондовом рынке с 28 февраля. 12 марта было объявлено о закрытии площадки не на следующий день, а сразу на несколько вперед.

«Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации», — объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина необходимость такой меры.