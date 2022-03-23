Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Власти России приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Об этом заявил Владимир Путин, пишет РИА «Новости».
По словам Путина, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.
После начала российской «военной операции» на Украине США решили запретить весь импорт нефти и газа из России, Британия планирует отказаться от нефти из РФ к концу года. Германия заморозила проект «Северный поток-2» и подписала долгосрочное соглашение по поставкам сжиженного природного газа из Катара. Евросоюз тоже планирует отказаться от российских углеводородов, но к 2027 году. Соответствующий план Еврокомиссия должна представить к середине мая.