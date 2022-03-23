Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Власти России приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Об этом заявил Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

По словам Путина, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.