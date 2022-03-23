В России появились туры в Узбекистан за картами Visa и Mastercard

Российский туроператор «Веди Групп» запустил туры в Ташкент за картами Visa и Mastercard. Об этом говорится на сайте фирмы.

В столицу Узбекистана можно улететь из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы и Минеральных Вод. Стоимость путевки на две ночи — 23 тыс. рублей, но цена авиабилетов в нее не входит. Из Екатеринбурга они обойдутся в минимум 47 тыс. рублей, из Москвы — в минимум 28 тыс.

В стоимость путевки включены трансферы аэропорт-отель-аэропорт, отель-банк-отель, проживание в четырехзвездочном отеле на выбор, представитель от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов для карты, услуги курьера и медицинская страховка с покрытием до 2 млн рублей. Заезды ежедневно с 4 апреля по 23 октября.

После начала российской «военной операции» на Украине Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. За пределами страны все транзакции по ним недоступны, внутри страны карты продолжают работать.