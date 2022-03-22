В сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды»

В сети появилась карта с данными клиентов сервиса «Яндекс.Еда». На ней можно найти информацию об именах, номерах телефонов и адресах пользователей. Об этом сообщили телеграм-каналы «кабачковая икра по акции» и «Фудтех».

По информации источников, карта позволяет узнать в том числе сумму, сколько клиенты сервиса доставки потратили за последние полгода. Также в сети оказались слитыми электронные адреса пользователей.

Авторы «Фудтеха» назвали базу «огромнейшей» и заявили, что нашли в ней свои данные. Об этом же сообщил автор «кабачковой икры по акции» и один из редакторов vc.ru.

Ранее, 1 марта, «Яндекс.Еда» уже сообщала об утечке данных пользователей. Тогда компания пообещала сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.