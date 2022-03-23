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РКН составил административный протокол на «Яндекс.Еду» за нарушение закона о персональных данных

Денис Ламехов
Сегодня в 17:38

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.

Ресурс, где после утечки были опубликованы данные пользователей «Яндекс.Еды», внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Роскомнадзор заблокировал его на территории России.

Изначально ТАСС сообщил, что доступ ограничен к самой «Яндекс.Еде». РКН это опроверг, агентство внесло в новость исправления.

Накануне в сети начала распространяться карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Она включала имена, номера телефонов, адреса пользователей и сумму, которую они потратили за последние полгода.

Об утечке информации «Яндекс.Еда» сообщила еще 1 марта и пообещала сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

Проект «Сетевые свободы» начал сбор обращений граждан, которые нашли себя в утекшей базе с данными клиентов. Пострадавшие пользователи могут обратиться на горячую линию «Сетевых свобод». От них понадобится доверенность, которая позволит адвокату действовать от их имени.

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