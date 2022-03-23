Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России

Представители Анатолия Чубайса подтвердили, что он покидает пост спецпредставителя президента по устойчивому развитию, сказал РИА «Новости» спецпред по климату Руслан Эдельгериев.
Покинул ли Чубайс Россию, он не уточнил. По данным «Коммерсанта», накануне его видели в Стамбуле. Издание выложило снимок мужчины в темной кепке, внешне похожего на экономиста.
Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Чубайс ушел в отставку из‑за несогласия с «военной операцией» России на территории Украины.
Источник ТАСС из окружения политика подтвердил информацию об отъезде чиновника.
Чубайс занимал пост специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с декабря 2020 года. С 2008 по 2020 год он возглавлял Роснано, а в 1990-е работал главой администрации президента, министром финансов и первым заместителем председателя правительства.