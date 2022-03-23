Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Чубайс ушел в отставку из‑за несогласия с «военной операцией» России на территории Украины.

Источник ТАСС из окружения политика подтвердил информацию об отъезде чиновника.

Чубайс занимал пост специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с декабря 2020 года. С 2008 по 2020 год он возглавлял Роснано, а в 1990-е работал главой администрации президента, министром финансов и первым заместителем председателя правительства.