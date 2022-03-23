Стивен Кинг официально приостановил выход всех новых книг в России

Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Об этом агент писателя рассказал издательству «АСТ», которое выпускает книги Кинга, сообщают «Ведомости».

Последней «на какое‑то время» новинкой писателя на российском рынке станет роман «Билли Саммерс». В книжных магазинах он появится 6 апреля, на цифровых площадках — 15 апреля. Продлевать истекшие права на книги Кинга в России тоже не будут.

Стивен Кинг — самый издаваемый автор в России. По данным Российской книжной палаты, в последние три года он возглавляет рейтинг писателей по количеству выпущенных книг, опережая Дарью Донцову. Та, в свою очередь, переместилась в 2021 году на шестое место, уступив верхние строчки классикам — Джорджу Оруэллу, Федору Достоевскому, Эриху Марии Ремарку и Михаилу Булгакову.

О своем отказе продлевать контракты с издательствами из России Кинг заявил в твиттере 5 марта. На своей страничке писатель выражает достаточно однозначную позицию по отношению к событиям на Украине. В одном из недавних постов он призвал бойкотировать Coca-Cola из‑за того, что компания решила продолжить продажу своих продуктов в России.