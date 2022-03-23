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Госдума вновь создала комиссию по расследованию вмешательства других стран во внутренние дела РФ

Семён Гудошников
Сегодня в 10:59

Депутаты Госдумы поддержали создание комиссии, которая должна заняться расследованием вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Комиссия будет действовать не дольше срока полномочий нынешнего созыва ГД. Она займется изучением и анализом фактов вмешательства, информированием зарубежных парламентов и СМИ об этих фактах, а также подготовкой законодательных мер по противодействию иновмешательству.

В состав комиссии вошли семь депутатов от «Единой Росси» и по два представителя от других фракций — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». Председателем был избран глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Аналогичная комиссия действовала и во время VII созыва Госдумы. Тогда она проверяла деятельность Алексея Навального и его соратников, НКО, оппозиционных СМИ и иностранных соцсетей. Комиссия обвиняла YouTube, ряд изданий и радужные флаги на иностранных посольствах в Москве во влиянии на ход голосования по Конституции.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на Украине. Он заявил, что ее цель — «демилитаризация и денацификация» соседней страны, а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные преступления против мирных жителей».

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