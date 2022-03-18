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РКН: Google не выполняет требования по снятию ограничений с каналов российских СМИ на YouTube 10:49
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Центробанк сохранил ставку в 20%, Газпромбанк запустил GazpromPay и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
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Дайджест

Центробанк сохранил ставку в 20%, Газпромбанк запустил GazpromPay и другие новости дня

Дарья Мельникова
Вчера в 20:45

Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений — 20% годовых. К 2024 году регулятор планирует вернуться к годовой инфляции в 4%.

Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Банка России. Госдума рассмотрит этот вопрос 21 марта.

«Сбер» запретил переводы в другие банки (российские и иностранные) в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. Переводы за рубеж через приложение «Сбербанк Онлайн» остаются доступны только в евро.

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против России. В страну закрыли въезд 364 россиянам. Также новозеландцы пообещали заморозить активы Владимира Путина и 12 членов Совбеза.

В Госдепе заявили, что США надеются отменить большинство санкций против России, если «спецоперация» будет прекращена, а суверенитет Украины — восстановлен.

Нейтральный статус Украины и вопрос о вступлении в НАТО — это две темы, по которым Киев и Москва максимально сблизили свои позиции. Владимир Мединский заявил, что по поводу демилитаризации Украины переговоры находятся в состоянии «пятьдесят на пятьдесят».

Британский государственный регулятор СМИ Ofcom отозвал лицензию на вещание в стране у канала Russia Today. Его отключили от вещания 3 марта.

Аркадий Дворкович решил покинуть должность председателя фонда «Сколково». Уволить его с этого поста за «национал-предательство» предлагал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Скончалась актриса Наталья Назарова, снимавшаяся в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Ей было 73 года.

Россия переместилась с 60-й на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран. Первое место пятый год подряд — у Финляндии.

Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay. С его помощью можно оплачивать покупки в интернет-магазинах с любых банковских карт, в том числе тех, что выпущены в других банках.

YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, рассказал РИА «Новости» близкий к Роскомнадзору источник. Он также предположил, что это могут сделать даже сегодня.

Apple не будет продавать в России iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air. Поставки гаджетов в страну пока не запланированы.

Благотворительный фонд помощи животным «Ника» открыл сбор средств на лекарства, поставки которых прекратились в Россию. За пять дней организации нужно собрать более 2 млн рублей.

86-летний актер Ален Делон решился на эвтаназию. «С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее», — заявил он.

Шер объявила о готовности приютить в своем доме украинских беженцев. «Если бы я была одна или с детьми и мы были бы травмированы, я надеялась бы, чтобы кто‑нибудь о нас позаботился», — отметила певица.

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