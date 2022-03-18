Россия опустилась с 60-го на 80-е место в списке самых счастливых стран

Россия переместилась с 60-й на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран. Такая оценка приводится во Всемирном докладе счастья за 2022 год, подготовленном по заказу ООН, сообщает ТАСС.

Самой счастливой страной пятый год подряд признается Финляндия. Также в пятерке Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. За ними идут Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. Всего в списке 146 государств.

Среди факторов счастья для жителей Финляндии часто называются близость к природе, безопасная среда проживания, доступность необходимых услуг и сервисов.

При составлении рейтинга учитываются ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, щедрость, уровень коррупции и результаты опросов общественного мнения.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года. Его появлению поспособствовала резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которая призвала страны оценивать счастье своего народа и использовать его как ориентир в политике.