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Ален Делон решился на эвтаназию

Дарья Мельникова
Вчера в 15:00

86-летний актер Ален Делон решился на эвтаназию. Об этом сообщает французское издание Le Point.

Делон не раз заявлял, что прибегнет к эвтаназии в случае необходимости. Он объяснил это тем, что живет в Швейцарии, где данная процедура возможна. По его словам, это наиболее логичный и естественный поступок.

«С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее», — отметил он.

Его старший сын Энтони рассказал в эфире телеканала RTL, что пообещал отцу сопровождать его до конца. Он отметил, что отец был тронут тем, как сын ухаживал за своей матерью Натали, которая в 2021 году умерла от рака поджелудочной железы. Изначально она выбрала путь эвтаназии, но во Франции такая практика не разрешена.

«К счастью, мы не прибегали к этой процедуре [эвтаназии]. Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Поэтому я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние несколько часов были легкими, потому что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11», — рассказал Энтони.

Сын уточнил, что актеру эвтаназию проведут, когда это будет необходимо. Ее исполнителем станет дочь Делона Анушка.

В 2019 году актер пережил двойной инсульт. Он был прооперирован в одной из крупнейших больниц Парижа — Питье-Сальпетриер. «Стареть — это отвратительно. Мы ничего не можем с этим поделать, это называется возрастом. Ты теряешь рассудок, зрение. Ты встаешь, и, черт возьми, у тебя болит лодыжка», — рассуждал тогда Делон.

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