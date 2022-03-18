Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в стране

Британский государственный регулятор СМИ Ofcom отозвал лицензию у телеканала Russia Today на вещание в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение вступило в силу. «Мы пришли к выводу, что в данных обстоятельствах мы не можем считать RT ответственной вещательной компанией», — сообщили в британском ведомстве.

1 марта Ofcom начал 15 расследований в отношении новостных программ Russia Today. Позднее, по сообщению «Интерфакса», это число возросло до 29.

Госрегулятор подчеркнул, что вещатели должны предпринимать «дополнительные шаги для сохранения должной беспристрастности, а именно путем включения и придания должного значения широкому кругу значимых мнений».

3 марта RT официально отключили от британского телевидения. «Я была очень рада вчера увидеть, что канал теперь официально отключен от британского телевидения после того, как он был закрыт на платформах Sky, Freeview и Freesat», — сказала министр культуры Великобритании Надин Доррис.