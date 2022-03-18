Apple не будет продавать в России iPhone SE и другие новейшие устройства

Apple не будет продавать в России новый iPhone SE, Mac Studio и обновленный iPad Air, которые представили на весенней презентации продукции компании. Об этом cообщил ТАСС со ссылкой на источник на рынке.

В других странах продажи iPhone SE стартовали 18 марта. Однако в Россию не планируют поставлять новые гаджеты, несмотря на то что компания пока не ушла с российского рынка.

В стране продолжает работать магазин приложений App Store, а устройства пользователей поддерживают последние обновления iOS. Кроме того, Apple продолжает оказывать сервисные услуги клиентам.

Тем не менее купить последние модели гаджетов россияне смогут только за рубежом или через посредников. Официальные ретейлеры техники Apple в России — магазины re:Store — приостановили работу еще в начале марта.