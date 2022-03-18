Умерла актриса Наталья Назарова, известная по фильму «Любимая женщина механика Гаврилова»

17 марта скончалась актриса Наталья Назарова, известная по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Об этом сообщил Cоюз кинематографистов России.

Назарова умерла в возрасте 73 лет. Причина ее смерти не называется. «Наталья Ивановна останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой, острохарактерной актрисой, воплощением женской доброты и сердечности», — отметили в Союзе.

«Небольшая роль подруги главной героини в фильме „Любимая женщина механика Гаврилова“ стала визитной карточкой актрисы и полюбилась зрителям. С 1989 года Н.И.Назарова вынуждена была оставить актерскую профессию по состоянию здоровья», — добавили в сообщении.

Назарова родилась в 1949 году в Алма-Ате. Она окончила Школу-студию МХАТ и поступила на службу в театр. В кино дебютировала также сразу после вуза в 1972 году. Среди ее лучших картин — «Молодая жена», «Старый Новый год», «Последний побег».