Газпромбанк запустил сервис GazpromPay, позволяющий совершать оплату в интернет-магазинах с любых банковских карт. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сервис представляет собой платежный кошелек, доступный на смартфонах и других устройствах. Использование GazpromPay не требует скачивания отдельного приложения.

Чтобы использовать новый сервис, достаточно выбрать в интернет-магазине оплату через GazpromPay, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему карту любого банка или выпустить виртуальную карту.

«Это первый в России платежный кошелек, к которому клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту», — отметили в Газпромбанке.

Оплата через GazpromPay уже доступна в ряде магазинов-партнеров Газпромбанка. В дальнейшем банк планирует расширять число партнеров и улучшать функционал сервиса.