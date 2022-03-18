Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений. Она осталась на уровне в 20% годовых

Центробанк России не стал поднимать ключевую ставку выше исторического максимума. Она осталась на прежнем рекордном уровне — 20% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — говорится в заявлении.

ЦБ намеревается проводить такую денежно-кредитную политику, чтобы к 2024 году вернуться к годовой инфляции в 4% и «постепенно адаптировать экономику к новым условиям».

Кроме того, ЦБ ожидает в ближайшие кварталы снижения ВВП России — индикаторы свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике.

ЦБ увеличил ключевую ставку до 20% годовых 28 февраля. Это нужно для того, чтобы обеспечить «увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски», пояснили там.