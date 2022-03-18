Мединский: Киев и Москва максимально сблизились по вопросу НАТО

Нейтральный статус Украины и вопрос по вступлению в НАТО — это две темы, по которым Киев и Москва максимально сблизили свои позиции. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

Однако он отметил, что по вопросу гарантий безопасности Украины в случае отказа от вступления в НАТО есть нюансы. Насчет демилитаризации Украины переговоры находятся в состоянии «пятьдесят на пятьдесят».

«Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где‑то на полпути», — сказал Мединский.

Представитель российской стороны подчеркнул, что о переговорах президентов Украины и России можно будет говорить после того, как будет утвержден текст договора между странами.

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной «идут непросто», но «определенная надежда на достижение компромисса» есть.