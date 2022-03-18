Шер готова приютить в своем доме украинских граждан

Американская певица Шер заявила, что готова принять в своем доме граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы хотела приютить украинские семьи в своем доме. Они были бы здесь в безопасности, и о них бы позаботились», — сказала она.

По словам Шер, многим сейчас «нужно взять на себя ответственность». «Если бы я была одна или с детьми и мы были бы травмированы, я надеялась бы, чтобы кто‑нибудь о нас позаботился», — добавила певица.

Ранее о планах приютить украинских беженцев в своем доме заявил актер Бенедикт Камбербатч. Он также развернул флаг Украины на церемонии вручения премии Vanguard Cinema.

15 марта в ООН сообщили, что с начала «военной операции» Украину покинули более 3 млн человек. Это в среднем 150 тыс. человек за день и 6250 за час.

Подавляющее большинство беженцев уезжают в Европу. Среди основных направлений — Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик уезжают в Россию.