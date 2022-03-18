РИА «Новости»: YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к ведомству источник.

Собеседник агентства заявил: «Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <…> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу». Он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.

Сегодня, 18 марта, РКН заявил, что действия администрации YouTube носят террористический характер. «Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», — уточнили в Роскомнадзоре.

Ведомство потребовало от корпорации «в максимально короткие сроки» ограничить доступ к видеороликам.

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали Facebook — в ответ на блокировку российских СМИ, а затем Instagram — после сообщений о том, что руководство Meta временно разрешит на своих платформах посты с ненавистью в отношении российских военных, а также президентов России и Беларуси.

Позднее в Meta заявили, что новая политика будет работать только на территории Украины, а также заявили, что не разрешат публиковать призывы к убийству лидеров государств. Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией. В Совфеде сообщили, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами.