Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы ЦБ

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность председателя Банка России. Об этом говорится в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета нижней палаты 21 марта.

Эльвира Набиуллина руководит Центробанком с 2013 года. В 2017-м ее полномочия продлили на пять лет, они истекают 24 июня. Главу регулятора назначает Госдума, а кандидатуру на этот пост должен представить президент не позднее чем за три месяца до истечения полномочий председателя ЦБ.

После начала российской «военной операции» на Украине появлялись слухи, что Набиуллина решила покинуть пост главы Банка России. В Кремле заявляли, что ничего не знают об отставке Набиуллиной.

18 марта должно состояться плановое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, после которого впервые с 2020 года Набиуллина не будет проводить пресс-конференцию.