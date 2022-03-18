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Новая Зеландия вводит новые санкции против России и лично Владимира Путина

Юлия Онодэра
Вчера в 0:05

Власти Новой Зеландии вводят новые санкции против России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт правительства страны.

Новая Зеландия заморозит активы президента России Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Также правительство ввело санкции против Промсвязьбанка и еще 18 организаций. Кроме того, Новая Зеландия закрыла въезд в страну 364 россиянам, связанным с политической и военной деятельностью.

Ранее Новая Зеландия уже ввела санкции против более чем 100 российских политиков, бизнесменов и их родственников. В санкционном списке уже числились Путин, Мишустин, Шойгу, Лавров, а также Герман Греф и Маргарита Симоньян.

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