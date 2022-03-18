Госдеп: США надеются отменить часть санкций в случае прекращения «спецоперации»

США надеются отменить большинство санкций против России, если «спецоперация» будет прекращена, а суверенитет Украины восстановлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу Госдепартамента высокого ранга.

«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными», — отметила она.

По словам представительницы Госдепа, санкции являются инструментом, и, если в США увидят результаты, которые правительство пытается достичь, то они перестанут использоваться.

11 марта Джо Байден анонсировал полные блокирующие санкции на руководителей российских банков, находящихся под санкциями, и ввел запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

12 марта США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ. Кроме того, дополнительные меры были приняты против бизнесмена Виктора Вексельберга.