Фонд «Ника» открыл сбор на лекарства для животных

Благотворительный фонд «Ника» открыл сбор на медикаменты для отлова и стерилизации животных. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

В настоящее время фонд нуждается в препаратах «Телазол» и «Миоксил». Ранее производители приостановили их поставки в Россию.

Отсутствие лекарств грозит остановкой программ по контролю численности бездомных животных, количество которых кратно увеличится на улицах весной.

«Без программы стерилизации животные восстановят популяцию очень быстро, и недовольство людей в отношении бездомных животных может возрасти. Поэтому стерилизация — залог гармоничной и безопасной городской жизни и для людей, и для животных», — отмечают в фонде.

Сейчас «Ника» может закупить 622 флакона «Телазола» за 2 363 600 рублей и 111 флаконов «Миоксила» за 123 500 рублей, которых хватит на полгода. До 23 марта они будут стоять на брони у поставщика.

«Мы призываем вас помочь нам собрать эту огромную для фонда сумму на закупку препаратов. Они очень нужны для дальнейшей работы. На фоне и так обостренной ситуации и нехватки кормов мы не можем допустить роста количества бездомных животных», — рассказали представители организации.

Узнать подробнее и помочь со сбором средств можно здесь.