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Аркадий Дворкович решил уйти с поста председателя фонда «Сколково»

Семён Гудошников
Вчера в 11:35

Бывший вице-премьер России и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович решил покинуть пост председателя фонда «Сколково». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение организации.

Дворкович планирует сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», отметили там.

«„Сколково“ всегда был в авангарде инноваций в России и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны», — передает агентство слова Дворковича.

Ранее Дворкович в интервью изданию Mother Jones выступил против военных действий на территории Украины и сказал, что ФИДЕ добивается того, чтобы в России и Беларуси не проводили шахматные турниры, а шахматистам не позволяли представлять эти страны на соревнованиях. ФИДЕ ввела такой запрет.

Позже Дворкович сделал новое заявление, в котором выступил за «крепкий мир и более справедливый порядок, в котором нет места ни нацизму, ни доминированию одних стран над другими».

16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить Аркадия Дворковича с должности главы фонда «Сколково» за «национал-предательство».

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