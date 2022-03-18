«Сбер» запретил переводы в долларах на российские и зарубежные счета

«Сбер» ограничил список валют, доступных для перевода на счета в другие российские и зарубежные банки. Об этом говорится в телеграм-канале кредитной организации.

Клиенты «Сбера» теперь не могут сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. Переводы за рубеж через приложение «Сбербанк Онлайн» можно осуществить только в евро.

В офисах Сбербанка переводы по России и за рубеж остаются доступны в следующих валютах: рубль, евро, иена, швейцарский франк, норвежская крона и сингапурский доллар.

Изменения «Сбер» объяснил санкциями западных стран. США ввел ограничения против банка 24 февраля, в день начала российской «военной операции» на Украине. Это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо этого американские финансовые институты обязаны в течение 30 дней отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбера» и его иностранных «дочек».