перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России на Украину (2022)» 21:59
John Fornander/Unsplash
Членство России в Международной федерации тенниса приостановлено. Все турниры в России отменены 21:24
Каннский кинофестиваль не будет принимать делегацию из России 21:15
Сайты «Эха Москвы» и «Дождя»* заблокировали. «Эхо Москвы» отключили от эфира Обновлено в 21:11
Великобритания ввела санкции против РФПИ и его гендиректора Кирилла Дмитриева 20:30
«Ламбада-маркет» закрывает свой офлайн-проект на неопределенное время 20:27
Обстрелы Харькова и Киева, заявка Украины на вступление в ЕС и другие новости дня
20:14 дайджест
Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански 19:26
«Централ Партнершип»/Afisha.ru
Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России 18:58
Премьер Британии: ни один член НАТО не рассматривает возможность активного конфликта с Россией 18:35
ООН призвала выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Украины 18:29
Худрука Центра имени Мейерхольда уволили. Он написал в соцсетях ЦИМа антивоенный пост 18:14
ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций 17:46
«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’кей» ограничат наценки на некоторые продукты уровнем в 5% 17:18
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
Жерар Депардье, обладатель российского паспорта, призвал остановить войну 16:49
Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины 16:23
Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка 16:21
Минобороны предупредило об ударах по Киеву для «пресечения информационных атак» 16:05
Зеленский выступил в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев 15:51
Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard 15:12
Отключить рекламу
Дайджест

Обстрелы Харькова и Киева, заявка Украины на вступление в ЕС и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:14

Утром 1 марта власти Харькова сообщили об обстреле площади Свободы и обладминистрации, есть пострадавшие. Президент Зеленский назвал это «ничем не прикрытым террором».

Минобороны России предупредило об ударах по узлам связи и военным объектам в Киеве. Людей, проживающих рядом, попросили покинуть дома.

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев, и заявил, что все крупные города Украины блокированы.

Власти Украины подали заявку на вступление страны в Евросоюз по ускоренной процедуре. Документ принят и зарегистрирован.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни одна из стран — членов НАТО не рассматривает возможность военного конфликта с Россией. Он отметил, что Соединенное Королевство не занимается активной отправкой добровольцев на Украину.

Делегации РФ и Украины могут встретиться для переговоров 2 марта, пишут СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, Россия требует от Украины внеблоковый статус, признание ЛНР и ДНР, а также вынесения за скобки в соглашении вопроса Крыма.

Franz Ferdinand, The Killers и Игги Поп отменили свои концерты в России. Крупнейшие голливудские киностудии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — остановили выход своих картин в российский прокат.

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы. Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard.

Власти России планируют временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. При этом, по словам премьера Мишустина, Россия по-прежнему рассматривает зарубежный бизнес как потенциальных партнеров.

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российский паспорт, призвал остановить «братоубийственную войну» между Россией и Украиной. «Я против этой братоубийственной войны. Я говорю: остановите обстрелы и ведите переговоры», — сказал он.

Дмитрий Волкострелов уволен с поста художественного руководителя Центра имени Мейерхольда. 24 февраля он написал в соцсетях центра антивоенный пост.

Из состава совета директоров Альфа-банка выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит Олег Сысуев.

Глава российского Минобороны Шойгу заявил, что в России проведут первый Международный антифашистский конгресс. Заявленная цель мероприятия — «объединение усилий в борьбе с идеологией нацизма».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить