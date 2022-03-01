Обстрелы Харькова и Киева, заявка Украины на вступление в ЕС и другие новости дня

Утром 1 марта власти Харькова сообщили об обстреле площади Свободы и обладминистрации, есть пострадавшие. Президент Зеленский назвал это «ничем не прикрытым террором».

Минобороны России предупредило об ударах по узлам связи и военным объектам в Киеве. Людей, проживающих рядом, попросили покинуть дома.

Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев, и заявил, что все крупные города Украины блокированы.

Власти Украины подали заявку на вступление страны в Евросоюз по ускоренной процедуре. Документ принят и зарегистрирован.

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ни одна из стран — членов НАТО не рассматривает возможность военного конфликта с Россией. Он отметил, что Соединенное Королевство не занимается активной отправкой добровольцев на Украину.

Делегации РФ и Украины могут встретиться для переговоров 2 марта, пишут СМИ со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, Россия требует от Украины внеблоковый статус, признание ЛНР и ДНР, а также вынесения за скобки в соглашении вопроса Крыма.

Franz Ferdinand, The Killers и Игги Поп отменили свои концерты в России. Крупнейшие голливудские киностудии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — остановили выход своих картин в российский прокат.

Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы. Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard.

Власти России планируют временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. При этом, по словам премьера Мишустина, Россия по-прежнему рассматривает зарубежный бизнес как потенциальных партнеров.

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российский паспорт, призвал остановить «братоубийственную войну» между Россией и Украиной. «Я против этой братоубийственной войны. Я говорю: остановите обстрелы и ведите переговоры», — сказал он.

Дмитрий Волкострелов уволен с поста художественного руководителя Центра имени Мейерхольда. 24 февраля он написал в соцсетях центра антивоенный пост.

Из состава совета директоров Альфа-банка выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит Олег Сысуев.

Глава российского Минобороны Шойгу заявил, что в России проведут первый Международный антифашистский конгресс. Заявленная цель мероприятия — «объединение усилий в борьбе с идеологией нацизма».