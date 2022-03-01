перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Худрука Центра имени Мейерхольда уволили. Он написал в соцсетях ЦИМа антивоенный пост 18:14
ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций 17:46
«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’кей» ограничат наценки на некоторые продукты уровнем в 5% 17:18
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
Жерар Депардье, обладатель российского паспорта, призвал остановить войну 16:49
Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины 16:23
Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка 16:21
Минобороны предупредило об ударах по Киеву для «пресечения информационных атак» 16:05
Зеленский выступил в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев 15:51
Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard 15:12
ActionVance/Unsplash
Franz Ferdinand и The Killers не выступят в России 14:49
Роскомнадзор снова начал замедлять Twitter из‑за «фейков о военной операции» на Украине 14:44
Заявка на членство Украины в ЕС принята 14:34
МЧС Харькова сообщило об обстреле областной администрации. Зеленский назвал это террором 14:28
Россия планирует временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов 14:18
Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию на фоне снижения заболеваемости COVID-19 14:05
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям 13:44
Шойгу анонсировал первый Международный антифашистский конгресс в августе 13:01
iggypopofficial/Instagram
Игги Поп отменил выступление на Park Live в Москве 12:56
Минобороны России предложило дать участникам военных действий на Украине статус ветеранов 12:42
Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований 12:29
Отключить рекламу

Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины

Семён Гудошников
Сегодня в 16:23

Представители России и Украины могут встретиться для переговоров во второй раз 2 марта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели» и белорусского политолога Юрия Воскресенского.

По информации Воскресенского, сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций. Он добавил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.

Украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило о некоторых требованиях России. Ее представители требуют от Украины закрепить внеблоковый статус на уровне парламента, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, а также вынесения в будущем соглашении за скобки вопроса о принадлежности Крыма.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Комментируя ее итоги, Владимир Зеленский заявил, что на ней не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина. Он отметил, что российская сторона в ходе встречи озвучила свои позиции, а украинская — выдвинула встречные пункты.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, участник российской делегации, сказал, что в ходе переговоров удалось найти «ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса». Он добавил, что следующий дипломатический раунд намечен на ближайшие дни.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Комитет госдумы по международным делам
Люди
Юрий Воскресенский
Владимир Зеленский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить