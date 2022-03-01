Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины

Представители России и Украины могут встретиться для переговоров во второй раз 2 марта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели» и белорусского политолога Юрия Воскресенского.

По информации Воскресенского, сегодня вечером в Минск начнут прибывать первые члены делегаций. Он добавил, что встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы.

Украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило о некоторых требованиях России. Ее представители требуют от Украины закрепить внеблоковый статус на уровне парламента, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, а также вынесения в будущем соглашении за скобки вопроса о принадлежности Крыма.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Комментируя ее итоги, Владимир Зеленский заявил, что на ней не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина. Он отметил, что российская сторона в ходе встречи озвучила свои позиции, а украинская — выдвинула встречные пункты.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, участник российской делегации, сказал, что в ходе переговоров удалось найти «ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса». Он добавил, что следующий дипломатический раунд намечен на ближайшие дни.