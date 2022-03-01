Заявка на членство Украины в ЕС принята

Заявка на членство Украины в Европейском союзе зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована», — написал он в твиттере.

28 февраля Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.

Он не уточнил, о какой процедуре идет речь. Президент Украины добавил: «Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных».