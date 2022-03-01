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Россия планирует временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:18

Власти России планируют временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Глава правительства отметил, что власти РФ открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами и по-прежнему рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров.

По мнению Мишустина, сейчас иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Он считает, что проект указа об ограничении выхода из российских активов поможет инвесторам «принимать взвешенные решения».

Премьер-министр добавил, что мерам поддержки отечественного бизнеса будет уделено особое внимание. «Для системообразующих предприятий сформированы две группы мер — это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из‑за санкций, и мероприятия общего характера», — отметил он.

Первоочередной задачей Мишустин назвал стабилизацию рынков. Он считает, что подписанный Владимиром Путиным указ о специальных мерах в ответ на санкции поддержит курс рубля.

В ответ на начало военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Альфа-банк ждет скачка инфляции в России до 20–30%.

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