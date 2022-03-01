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Franz Ferdinand и The Killers не выступят в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:49

Британская рок-группа Franz Ferdinand отменила концерт 1 июля в Москве из‑за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертное агентство SAV Entertainment.

Кроме того, об отмене выступления заявила американская группа The Killers. Она должна была выступить на фестивале Park Live 16 июля.

Осуществить возврат билетов можно по месту приобретения.

Ранее свое выступление на Park Live отменил американский рок-музыкант Игги Поп. Организаторы заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022 года, будут действительны на будущее выступление артиста.

От концертов в Москве также отказались Green Day, Imagine Dragons и Brainstorm. По данным «Коммерсанта», новый кризис в концертной индустрии может превзойти последствия пандемии. Кроме того, сообщается, что продажа билетов на мероприятия за последние пять дней «равна нулю по всей России».

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