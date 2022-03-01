Игги Поп отменил выступление на Park Live в Москве

Американский рок-музыкант Игги Поп отменил свое выступление на Park Live в Москве. Об этом сообщается в инстаграме фестиваля.
Организаторы заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022 года, будут действительны на будущее выступление артиста. Они выразили надежду, что однажды концерт обязательно состоится.
Осуществить возврат билетов можно по месту приобретения до 31 марта.
Ранее концерты в Москве отменили Green Day и Imagine Dragons из‑за военных действий России на территории Украины. Об отмене выступления также сообщила группа Brainstorm.
«Несколько десятков западных агентов отменили будущие привозы в Россию больших и средних иностранных артистов. Продажи билетов на зрелищные мероприятия в целом практически остановились по всей стране, а из‑за санкций возникают проблемы по расчетам с западными партнерами», — передает «Коммерсант».
Организаторы предполагают, что «новый кризис в концертной индустрии может превзойти последствия пандемии». Общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских заявила, что продажа билетов на мероприятия за последние пять дней «равна нулю по всей России». «Есть только штучные продажи, которые не могут говорить о деятельности индустрии», — добавила она.