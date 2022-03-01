Игги Поп отменил выступление на Park Live в Москве

Американский рок-музыкант Игги Поп отменил свое выступление на Park Live в Москве. Об этом сообщается в инстаграме фестиваля.

Организаторы заявили, что билеты, купленные на 10 июля 2022 года, будут действительны на будущее выступление артиста. Они выразили надежду, что однажды концерт обязательно состоится.

Осуществить возврат билетов можно по месту приобретения до 31 марта.