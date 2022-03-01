Худрука Центра имени Мейерхольда уволили. Он написал в соцсетях ЦИМа антивоенный пост

Дмитрий Волкострелов уволен с поста художественного руководителя Центра имени Мейерхольда (ЦИМ). Об этом ТАСС сообщили в центре.

На вопрос, назначен ли другой человек на эту должность, собеседница агентства ответила: «Завтра ждем».

РИА «Новости» Волкострелов заявил, что его уволили без объяснения причин.

«Я был уволен департаментом. Я не хотел покидать эту работу, потому что считаю, что нужно стараться продолжать делать культуру, несмотря ни на что. Особенно сейчас, когда расчеловечивание усиливается со страшной скоростью», — сказал Дмитрий Волкострелов журналу «Театр».

После начала военной операции России на Украине Волкострелов написал в соцсетях центра антивоенный пост. «События, которые сейчас происходят, вступают в трагическое противоречие с нашей миссией, с работой, которая осуществляется в ЦИМе, с командой ЦИМа и нашими резидентами. Мы не можем этого не сказать. Мы не можем не сказать — „Нет войне“», — сказано в посте.

Волкострелов — актер, режиссер, основатель независимого петербургского театра post. На должность худрука Центра имени Мейерхольда он был назначен в феврале 2020 года. Волкострелова неоднократно номинировали на премию «Золотая маска».