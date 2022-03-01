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Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:21

Михаил Фридман, Петр Авен, а также Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий в ближайшее время выйдут из состава совета директоров Альфа-банка. Об этом сообщается в телеграм-канале банка.

Совет возглавит президент банка Олег Сысуев, который в настоящее время занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.

Ранее Фридман покинул совет директоров Veon, в который входил с 2010 года.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Фридмана и Авена, а также еще 24 политиков, журналистов, деятелей культуры России. Теперь всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы заморожены на территории Евросоюза.

В этот же день миллиардеры заявили, что собираются оспорить введенные против них санкции. По словам Фридмана и Авена, они «долгосрочные инвесторы, приверженные европейским компаниям». Они заверили, что «будут бороться с этой несправедливостью всеми силами, ради себя и ради десятков тысяч сотрудников в Великобритании и Европе, которые им доверяют».

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