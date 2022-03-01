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Жерар Депардье, обладатель российского паспорта, призвал остановить войну

Семён Гудошников
Сегодня в 16:49

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году паспорт гражданина РФ, призвал остановить «братоубийственную войну» между Россией и Украиной. Свою позицию он высказал по телефону французскому агентству AFP.

«Я против этой братоубийственной войны. Я говорю: остановите обстрелы и ведите переговоры», — цитирует его слова агентство. Депардье отметил, что Россия и Украина всегда были братскими странами.

Россия начала военные действия на Украине утром 24 февраля. К 1 марта, по словам Владимира Зеленского, блокированы все крупные украинские города.

В российском Минобороны 1 марта сообщили, что войсками РФ поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, уничтожены почти 400 танков. В министерстве утверждают, что атакуются только военные объекты, но это не так. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов 1 марта заявил, что центр Харькова обстреляли из РСЗО «Град». Одна из ракет попала на главную площадь Харькова, рядом со зданием областной администрации, о чем свидетельствуют кадры с городских камер.

Объективно оценить потери среди военных и мирных сейчас невозможно. На четвертый день военной операции в российском Минобороны признали, что среди военнослужащих РФ есть погибшие и раненые, но точных цифр не привели. В ООН накануне, 28 февраля, сообщили, что на Украине погибли как минимум 102 гражданских лица, в том числе 7 детей, 304 человека ранены. Около полумиллиона украинцев стали беженцами.

Против войны выступили российские звезды, включая Ивана Урганта, Валерия Меладзе, Анастасию Ивлееву, Ксению Собчак, Александра Роднянского.

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