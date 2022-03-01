Зеленский выступил в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи в Европарламенте потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что сейчас Украина борется, чтобы стать полноправным членом Европы. «Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете», — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что все крупные города Украины сейчас блокированы.

Выступление украинского президента в Европарламенте встретили стоячими овациями. Некоторые парламентарии достали украинский флаг.

Сегодня глава Евросовета заявил, что Совет серьезно проанализирует запрос Киева на членство в ЕС.