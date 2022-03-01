Шойгу анонсировал первый Международный антифашистский конгресс в августе

Минобороны России проведет первый Международный антифашистский конгресс в рамках военно-технического форума «Армия-2022», который запланирован на август. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу, его слова передает РИА «Новости».

Цель мероприятия — «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».

Шойгу также заявил, что Россия продолжит «специальную военную операцию» на Украине «вплоть до достижения поставленных целей».

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что Россия «не оккупирует украинскую территорию» и наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».