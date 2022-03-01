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Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Семён Гудошников
Сегодня в 15:12

Российские банки, попавшие под санкции из‑за военных действий на Украине, больше не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт.

Уже выпущенные карты продолжат работать внутри России. Их операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно. «Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», — отметили там.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Альфа-банк ждет скачка инфляции в России до 20–30%.

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