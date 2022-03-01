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MasterCard отключила несколько российских банков из‑за санкций

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:11

Американская компания MasterCard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским «финансовым организациям» из‑за санкций против России. Об этом сообщил глава MasterCard Майкл Мибах.

Он не стал уточнять в заявлении, о каких банках и организациях идет речь. После отключения от платежной системы MasterCard за границей и на зарубежных интернет-магазинах перестанут работать карты российских банков. В России же платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт, отмечает РБК.

Мибах добавил, что платежная система продолжит работать с регулирующими органами, «чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».

Введенные из‑за начала военных действий России на территории Украины санкции затронули российские банки и их глав, включая ЦБ, высокопоставленных чиновников, в том числе Владимира Путина и Михаила Мишустина, и подразумевают другие ограничения в экономике.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл для России воздушное пространство.

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