MasterCard отключила несколько российских банков из‑за санкций

Американская компания MasterCard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским «финансовым организациям» из‑за санкций против России. Об этом сообщил глава MasterCard Майкл Мибах.

Он не стал уточнять в заявлении, о каких банках и организациях идет речь. После отключения от платежной системы MasterCard за границей и на зарубежных интернет-магазинах перестанут работать карты российских банков. В России же платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт, отмечает РБК.

Мибах добавил, что платежная система продолжит работать с регулирующими органами, «чтобы в полной мере выполнять свои обязательства».

Введенные из‑за начала военных действий России на территории Украины санкции затронули российские банки и их глав, включая ЦБ, высокопоставленных чиновников, в том числе Владимира Путина и Михаила Мишустина, и подразумевают другие ограничения в экономике.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл для России воздушное пространство.