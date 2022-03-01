Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России

Paramount вслед за другими голливудскими студиями останавливает выпуск своих картин в России. Об этом сообщает Deadline.

В российский прокат не выйдут романтическая приключенческая комедия с Сандрой Баллок и Брэдом Питтом «Затерянный город» и сиквел «Соника в кино». Премьера «Соника-2» была намечена на 31 марта, «Затерянного города» — на 7 апреля.

«Поскольку мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии на Украине, мы решили приостановить прокат наших предстоящих фильмов в России, в том числе „Затерянного города“ и „Соника-2“. Мы поддерживаем всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса на Украине, в России и на наших международных рынках, и будем продолжать следить за развитием ситуации», — говорится в заявлении кинокомпании.

Ранее из‑за начала военных действий России на Украине показ своих фильмов приостановили крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros.