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Минобороны предупредило об ударах по Киеву для «пресечения информационных атак»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:05

Минобороны России попросило жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома. Российские войска планируют нанести удары по технологическим объектам СБУ и 72-му главному центру психологических спецопераций в Киеве, сообщает РИА «Новости».

Удары будут нанесены высокоточным оружием, утверждают в военном ведомстве. Необходимость уничтожения этих объектов в министерстве объяснили увеличившимся с 24 февраля «числом информационных атак на российские госучреждения». «Непрерывно поступают звонки россиянам с угрозами убийством и сообщения о минировании школ, детсадов, вокзалов и других социальных объектов», — добавили там.

Эти атаки проводит 72-й главный центр информационно-вооруженных сил Украины и силы киберопераций СБУ, которые пользуются аппаратно-программными комплексами и объектами связи в Киеве, заявили в Минобороны.

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