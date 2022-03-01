МЧС Харькова сообщило об обстреле областной администрации. Зеленский назвал это террором

Утром 1 марта главная площадь Харькова и здание областной администрации подверглись обстрелу. Сообщение об этом появилось в фейсбуке ГСЧС Украины по Харьковской области.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что центр города обстреляли из РСЗО «Град». По данным областного МЧС, в результате обстрела пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Для ликвидации последствий привлекали 40 человек и семь единиц техники.

Также ведомство опубликовало кадры взрыва на площади Свободы и из разрушенного здания администрации. Видео с места происшествия публиковали в соцсетях украинские СМИ.