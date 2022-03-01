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МЧС Харькова сообщило об обстреле областной администрации. Зеленский назвал это террором

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:28

Утром 1 марта главная площадь Харькова и здание областной администрации подверглись обстрелу. Сообщение об этом появилось в фейсбуке ГСЧС Украины по Харьковской области.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что центр города обстреляли из РСЗО «Град». По данным областного МЧС, в результате обстрела пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Для ликвидации последствий привлекали 40 человек и семь единиц техники.

Также ведомство опубликовало кадры взрыва на площади Свободы и из разрушенного здания администрации. Видео с места происшествия публиковали в соцсетях украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к гражданам назвал обстрел центра Харькова «неприкрытым террором» и заявил о «десятках жертв».

«На площади не было военных целей, как и в жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета по центральной площади — это откровенный, ничем не прикрытый террор. <…> После такого Россия — государство-террорист», — заявил он.

Минобороны России пока не прокомментировало произошедшее в Харькове. Ранее в военном ведомстве заявляли, что наносят удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».

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