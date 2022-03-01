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Walt Disney, Sony и Warner Bros. остановили поставку фильмов в российские кинотеатры

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:56

Крупнейшие американские студии Walt Disney, Sony и Warner Bros. приостанавливают показы своих фильмов в России из‑за военных действий на территории Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий „Я краснею“ от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации», — сказано в заявлении Walt Disney.

Компания также отметила, что в настоящее время она работает со своими партнерами над оказанием экстренной и гуманитарной помощи беженцам.

Warner Bros. отменила выход самого ожидаемого фильма «Бэтмен», релиз которого должен был состояться 2 марта. «Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — заявила студия.

Sony последовала примеру остальных и объявила о приостановлении всех грядущих релизов, включая «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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