перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня
20:59 дайджест
Евросоюз принял второй пакет санкций для России. В него входят меры против Путина и Лаврова 20:32
Авиакомпания S7 отменит все рейсы в Европу до 13 марта 19:42
Solen Feyissa/Unsplash
РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России 19:36
Организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в этом году 19:19
Совет Европы приостановил членство России в организации Обновлено в 19:09
Австрия выступила за отключение России от SWIFT 19:01
МОК призвал отменить все соревнования в России и Беларуси 18:25
Путин заявил, что не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов, которая засела в Киеве» 17:51
Radek Kozák/Unsplash
Чехия остановила выдачу вида на жительство для россиян 17:40
ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они затронут Путина и Лаврова 17:10
«Манчестер Юнайтед» разорвал спонсорский контракт с «Аэрофлотом» 17:06
Кадыров заявил, что 70 тыс. чеченских силовиков готовы добровольно отправиться на Украину 16:48
«Готовы к различным сценариям»: российские банки выступили с совместным заявлением 16:46
Райффайзенбанк опроверг блокировку счетов россиян и белорусов на территории Украины Обновлено в 16:31
Anastasia Vlasova/Getty Images
Силы ДНР и ЛНР прорвались вглубь Украины при поддержке России 16:00
Песков: Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной 15:58
Минобороны: российские войска заняли аэродром под Киевом. Убиты 200 украинских военных 15:44
«Формула-1» отменила гонки Гран-при в Сочи и Петербурге 15:42
В Москве отменяют ряд антиковидных мер 15:39
Отключить рекламу
Дайджест

Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:59

Владимир Зеленский заявил, что Украина осталась в одиночестве в защите государства, а европейские лидеры не предоставляют стране гарантии вступления в НАТО. Он предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Президент России заявил, что готов вести переговоры с Украиной на высоком уровне.

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины. С военнослужащими охраны станции заключена договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Днем Министерство обороны сообщило, что российские войска заняли аэродром Гостомель под Киевом. Уничтожены более 200 человек из состава спецподразделений Украины, город блокирован с запада.

Путин предложил украинским военным «взять власть в свои руки». Руководителей Украины он назвал «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве».

Совет Европы приостановил членство России в этой организации. Россия не будет участвовать в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах Совета.

Канцлер Австрии заявил, что ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они коснутся Путина и Лаврова.

Власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам, а также ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России. Ведомство сообщает, что социальная сеть причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.

Росавиация ввела ответные меры на британские санкции. Самолетам, связанным с Соединенным Королевством, запретили использовать воздушное пространство России. Это касается и транзитных рейсов.

Кадыров собрал на митинге в Грозном 12 тыс. человек из силовых структур республики. После акции глава Чечни заявил, что на территорию Украины готовы отправиться 70 тыс. чеченских силовиков.

Российские банки впервые выступили с совместным заявлением к клиентам. Они заявили о достаточном запасе ликвидности и отсутствии ограничений на снятие наличных.

Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами попавших под санкции банков. С ограничением столкнутся клиенты ВТБ, Совкомбанка, «Открытия», Новикомбанка и ПСБ.

Россию отстранили от участия в «Евровидении» в этом году. Организаторы заявили, что из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине» участие российских артистов в этом году дискредитировало бы конкурс.

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Петербурга в Париж. Финальный матч, который должен был пройти на «Газпром Арене», состоится на «Стад де Франс».

Организаторы гоночного чемпионата «Формула-1» отменили гран-при в России. В этом году гонки должны были пройти в Сочи, а в следующем — под Петербургом.

Американский онлайн-магазин БАДов и витаминов iHerb перестал принимать заказы из России. Ранее Верховный суд признал законным блокировку его приложения, а Роскомнадзор внес его сайт в реестр запрещенных.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Совет Европы
НАТО
Министерство обороны
ЕС
Росавиация
Apple
Google
Банк ВТБ
Совкомбанк
Новикомбанк
УЕФА
Роскомнадзор
Люди
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить