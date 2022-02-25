Приостановление членства России в Совете Европы, ограничение Facebook и другие новости дня

Владимир Зеленский заявил, что Украина осталась в одиночестве в защите государства, а европейские лидеры не предоставляют стране гарантии вступления в НАТО. Он предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Президент России заявил, что готов вести переговоры с Украиной на высоком уровне.

Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на территории Украины. С военнослужащими охраны станции заключена договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага.

Днем Министерство обороны сообщило, что российские войска заняли аэродром Гостомель под Киевом. Уничтожены более 200 человек из состава спецподразделений Украины, город блокирован с запада.

Путин предложил украинским военным «взять власть в свои руки». Руководителей Украины он назвал «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве».

Совет Европы приостановил членство России в этой организации. Россия не будет участвовать в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах Совета.

Канцлер Австрии заявил, что ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они коснутся Путина и Лаврова.

Власти Японии ужесточили санкции против России. В стране ввели запрет на выдачу виз россиянам, а также ограничили экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

РКН объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России. Ведомство сообщает, что социальная сеть причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.

Росавиация ввела ответные меры на британские санкции. Самолетам, связанным с Соединенным Королевством, запретили использовать воздушное пространство России. Это касается и транзитных рейсов.

Кадыров собрал на митинге в Грозном 12 тыс. человек из силовых структур республики. После акции глава Чечни заявил, что на территорию Украины готовы отправиться 70 тыс. чеченских силовиков.

Российские банки впервые выступили с совместным заявлением к клиентам. Они заявили о достаточном запасе ликвидности и отсутствии ограничений на снятие наличных.

Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами попавших под санкции банков. С ограничением столкнутся клиенты ВТБ, Совкомбанка, «Открытия», Новикомбанка и ПСБ.

Россию отстранили от участия в «Евровидении» в этом году. Организаторы заявили, что из‑за «беспрецедентного кризиса на Украине» участие российских артистов в этом году дискредитировало бы конкурс.

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес финал Лиги чемпионов 2022 года из Петербурга в Париж. Финальный матч, который должен был пройти на «Газпром Арене», состоится на «Стад де Франс».

Организаторы гоночного чемпионата «Формула-1» отменили гран-при в России. В этом году гонки должны были пройти в Сочи, а в следующем — под Петербургом.

Американский онлайн-магазин БАДов и витаминов iHerb перестал принимать заказы из России. Ранее Верховный суд признал законным блокировку его приложения, а Роскомнадзор внес его сайт в реестр запрещенных.