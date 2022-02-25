ЦБ: карты попавших под санкции банков отключат от Apple Pay и Google Pay

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами попавших под санкции банков. Об этом сообщает Банк России.

Под ограничения попали ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк и ПСБ. Отмечается, что, несмотря на отключение от Apple Pay и Google Pay, клиенты указанных банков смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату на территории России.

Банк России уточнил, что граждане не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг и товаров в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, которые зарегистрированы в странах, поддерживающих санкции.

Из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.