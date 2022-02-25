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Совет Европы приостановил членство России в организации

Семён Гудошников
Сегодня в 18:19
Обновлено сегодня в 19:09:

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Об этом заявил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой, пишет «Интерфакс».

Толстой осудил это решение, отметив, что без России — самой большой страны Европы — работа Совета теряет смысл. «Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды», — сказал парламентарий.

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом написал в твиттере премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Процедура приостановки запущена по инициативе Украины и Польши. «Скоро будет окончательное решение», — добавил Моравецкий.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Саммит Евросоюза согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они коснутся транспортной, авиационной и космической промышленности РФ. Путину и Лаврову заморозят счета в европейских банках.

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