Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом написал в твиттере премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Процедура приостановки запущена по инициативе Украины и Польши. «Скоро будет окончательное решение», — добавил Моравецкий.

24 февраля из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания ввела санкции против ВТБ, ПСБ, «Аэрофлота», Ростеха, ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Президент США Джо Байден также объявил о новом пакете санкций. Они затронули ВТБ, «Сбер», «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Центробанк России объявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под санкции. При этом их клиенты смогут в полном объеме использовать стандартную контактную и бесконтактную оплату в России.

Саммит Евросоюза согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Они коснутся транспортной, авиационной и космической промышленности РФ. Путину и Лаврову заморозят счета в европейских банках.