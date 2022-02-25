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Росавиация запретила британским самолетам прилетать в Россию и пролетать над ней

Семён Гудошников
Сегодня в 12:35

Росавиация запретила самолетам, связанным с Великобританией, использовать воздушное пространство России. Об этом говорится на сайте федерального агентства.

Прилетать в Россию или пролетать над ней теперь не смогут воздушные суда, принадлежащие или взятые в аренду лицом, зарегистрированным в Великобритании, или связанным с этой страной. Ограничение касается и транзитных рейсов.

Эта мера стала ответом на санкции Великобритании, ограничившие полеты самолетов, используемых лицами, зарегистрированными в России или связанными с ней.

Из‑за начала военных действий России на территории Украины Великобритания 24 февраля (в день старта силовой операции) ввела санкции. Они коснулись ВТБ, «Аэрофлота», «Ростеха», ОАК, ОСК и Уралвагонзавода. Акции «Аэрофлота» заморозили, его судам запретили летать в Соединенное королевство. Кредитные организации РФ лишат доступа к британской финансовой системе, размер вкладов российских граждан в банках Великобритании ограничат.

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